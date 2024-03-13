В январе Украинская ассоциация футбола получила нового президента. Вместо Андрея Павелко Конгресс организации избрал на должность легенду нашего футбола Андрея Шевченко.

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Верный ассистент Шевченко

После этого новый президент УАФ начал формировать свою команду. Одним из вице-президентов стал Сергей Ребров, который является действующим тренером сборной Украины.

Кроме того, Ребров стал заместителем самого Шевченко в комитете национальных сборных УАФ. Еще одним заместителем Андрея Николаевича стал итальянец Мауро Тассотти.

Специалист ранее был ассистентом Шевченко, когда тот возглавлял сборную Украины. Их тренерский штаб помог Украине выйти в четвертьфинал Евро-2020. Также Мауро помогал Андрею Николаевичу и в Дженоа.

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Игровая карьера Тассотти

В общем Тассотти известен как экс-игрок Лацио и Милана, где он выступал на позиции центрального защитника. За римлян он поиграл два сезона, а вот "россонери" Мауро отдал аж 17 лет.

В составе Милана защитник трижды выигрывал Кубок/Лигу чемпионов, а также пять раз триумфовал в Серии А. Также на его счету семь игр за сборную Италии, с ней он стал вице-чемпионом мира-1994.