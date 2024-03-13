Поединок состоится 7 июня. Место и время проведения игры определятся позже.
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Интересный спарринг перед Евро
Матч с поляками станет одним из трех товарищеских, которые команда Сергея Реброва сыграет в июне. Ранее сообщалось, что Украина 11 июня проведет контрольный поединок против Молдовы в Кишиневе.
О еще одном сопернике будет сообщено после подписания соответствующего контракта.
Напомним, что свой следующий матч сборная Украины проведет 21 марта против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024. Победитель в решающем поединке сыграет с триумфатором пары Израиль – Исландия, где и определится участник предстоящего чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.