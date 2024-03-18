"Восхищаюсь их мужеством": Шевченко проведал бойцов ВСУ и привез подарки – фото

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко продолжает поддерживать воинов, которые защищают независимость Украины на востоке. На этот раз президент УАФ посетил купянско-лиманское направление.

Украинские спортсмены объединились вокруг помощи Родине с началом полномасштабной войны с Россией. Одним из наиболее активных в информационной среде является легенда отечественного футбола Андрей Шевченко.

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Шевченко посетил защитников Украины на Харьковщине

На днях бывший игрок Динамо, Милана и Челси посетил Харьковскую область, где встретился с защитниками Украины. Андрей Николаевич пришел в гости к воинам 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия".

Андрей Шевченко посетил бойцов ВСУ:

Бойцы защищают независимость Украины на купянско-лиманском направлении. Шевченко в бронежилете и соответствующей амуниции поставил свою подпись на флаге Украины, а также подарил футболку национальной сборной со своим автографом.

Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Восхищаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину,

– отметил Андрей Николаевич.

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Напомним, что в январе этого года Шевченко стал президентом УАФ, заменив на посту Андрея Павелко. Ранее легенда украинского футбола тренировал сборную Украины с 2016 по 2021 годы и вышел с ней в четвертьфинал чемпионата Европы.