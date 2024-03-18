Українські спортсмени об'єднались навколо допомоги Батьківщині з початком повномасштабної війни з Росією. Одним з найбільш активних в інформаційному середовищі є легенда вітчизняного футболу Андрій Шевченко.

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Шевченко відвідав захисників України на Харківщині

На днях колишній гравець Динамо, Мілана та Челсі відвідав Харківщину, де зустрівся із захисниками України. Андрій Миколайович завітав в гості до воїнів 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія".

Андрій Шевченко завітав до бійців ЗСУ:

Бійці захищають незалежність України на куп’янсько-лиманському напрямку. Шевченко у бронежилеті та відповідній амуніції поставив свій підпис на прапорі України, а також подарував футболку національної збірної зі своїм автографом.

Немає нічого важливішого, ніж підтримувати наших військових. Захоплююся їхньою мужністю, витримкою, незламністю. Щиро дякую кожному та кожній, хто боронить Україну,

– зазначив Андрій Миколайович.

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Нагадаємо, що у січні цього року Шевченко став президентом УАФ, замінивши на посаді Андрія Павелка. Раніше легенда українського футболу тренував збірну України з 2016 по 2021 роки та вийшов із нею у чвертьфінал чемпіонату Європи.