Шевченко поздравил чемпионов мира с заслуженным триумфом на Мундиале

19 декабря 2022, 09:36
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Фейсбук Андрея Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира 2022. Легендарный футболист отдал должное чемпионам.

Чемпионат мира 2022 в Катаре добежал до своего завершения. Футбольный мир узнал имя нового чемпиона и "Короля футбола". Триумфаторы получают заслуженные поздравления.

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Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поздравил сборную Аргентины с победой в финале чемпионата мира 2022 года.

Поздравляю Аргентину с победой в финале! Какая хорошая игра, спасибо за это увлекательное шоу, вы сделали его особенным!,
– написал Шевченко.

Раньше Андрей Шевченко сравнил Лионеля Месси с иконами мирового футбола – Пеле и Марадоной. По мнению украинца, форвард "Альбиселесте" превзошел достижение выдающихся футболистов прошлого.

Шевченко и чемпионаты мира

  • Отметим, что Андрей Шевченко в качестве футболиста вместе со сборной Украины доходил до стадии четвертьфинала ЧМ-2006.
  • Тогда "сине-желтые" уступили будущим чемпионам мира сборной Италии (0:3).
  • Шевченко сыграл на Мундиале-2006 пять матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.
  • В роли главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко не смог вывести команду в финальную стадию.
  • В отборе ЧМ-2018 "сине-желтые" заняли третье место в группе, пропустив вперед Исландию и Хорватию.

Автор: Сергій Шаховець