Шевченко поздравил чемпионов мира с заслуженным триумфом на Мундиале

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира 2022. Легендарный футболист отдал должное чемпионам.

Чемпионат мира 2022 в Катаре добежал до своего завершения. Футбольный мир узнал имя нового чемпиона и "Короля футбола". Триумфаторы получают заслуженные поздравления.

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Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поздравил сборную Аргентины с победой в финале чемпионата мира 2022 года.

Поздравляю Аргентину с победой в финале! Какая хорошая игра, спасибо за это увлекательное шоу, вы сделали его особенным!,

– написал Шевченко.

Раньше Андрей Шевченко сравнил Лионеля Месси с иконами мирового футбола – Пеле и Марадоной. По мнению украинца, форвард "Альбиселесте" превзошел достижение выдающихся футболистов прошлого.

Шевченко и чемпионаты мира