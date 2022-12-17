Обладатель "Золотого мяча" 2004 Андрей Шевченко по приглашению ФИФА находится в Катаре, где посетит воскресный финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

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В преддверии решающего поединка Мундиаля-2022 Шевченко рассказал о своем отношении к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. По мнению легенды "сине-желтых", Месси заслуживает золотую медаль ЧМ-2022.

"Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Большой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он сейчас играет. Он абсолютный лидер, проводящий отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан", – заметил Шевченко.

Впрочем, легендарный украинец отдает должное действующим чемпионам мира. Впереди болельщиков ожидает невероятно увлекательный поединок.

Но с другой стороны очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе – очень сильный игрок. Месси, его время подходит к концу, но Мбаппе – новая звезда. Килиан уже выиграл чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра,

– сказал Андрей Николаевич.

Также Шевченко сделал интересное сравнение лидера сборной Аргентины с величайшими футболистами прошлого века – Пеле и Марадоной.

"Думаю, Месси лучший. Если говорить о Пеле и Марадоне, то время было другое. Но у Месси есть все", – ответил Шевченко.

Напомним, финальный поединок чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря на стадионе "Лусаил-Айконик". Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.