Чемпионат мира 2022 в Катаре добежал до своего завершения. Футбольный мир узнал имя нового чемпиона и "Короля футбола". Триумфаторы получают заслуженные поздравления.
По теме Сборная Аргентины – чемпион мира по футболу-2022
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко поздравил сборную Аргентины с победой в финале чемпионата мира 2022 года.
Поздравляю Аргентину с победой в финале! Какая хорошая игра, спасибо за это увлекательное шоу, вы сделали его особенным!,
– написал Шевченко.
Раньше Андрей Шевченко сравнил Лионеля Месси с иконами мирового футбола – Пеле и Марадоной. По мнению украинца, форвард "Альбиселесте" превзошел достижение выдающихся футболистов прошлого.
Шевченко и чемпионаты мира
- Отметим, что Андрей Шевченко в качестве футболиста вместе со сборной Украины доходил до стадии четвертьфинала ЧМ-2006.
- Тогда "сине-желтые" уступили будущим чемпионам мира сборной Италии (0:3).
- Шевченко сыграл на Мундиале-2006 пять матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист.
- В роли главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко не смог вывести команду в финальную стадию.
- В отборе ЧМ-2018 "сине-желтые" заняли третье место в группе, пропустив вперед Исландию и Хорватию.