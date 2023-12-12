"Беру время на подготовку": Шевченко отреагировал на предложение баллотироваться в президенты УАФ

Бывший игрок и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял предложение баллотироваться в президенты Украинской ассоциации футбола. Легендарный футболист взял время на подготовку и формирование своей команды.

Легенда украинского футбола и обладатель Золотого мяча 2004 года Андрей Шевченко выдвинут на должность президента Украинской ассоциации футбола. Кандидатуру бывшего футболиста и главного тренера сборной Украины выдвинули сразу 14 руководящих органов постоянных членов УАФ.

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47-летний Шевченко впервые высказался на тему избрания в своем фуйсбуке. По словам Андрея Николаевича, он готов возглавить УАФ, поэтому теперь намерен подготовиться к выборам, сформировать команду и встретиться с представителями всех региональных федераций.

Андрей Шевченко: Спасибо за доверие

"Я благодарен постоянным членам Украинской ассоциации футбола за их инициативу выдвинуть мою кандидатуру на пост президента УАФ. Развитие футбола, развитие украинских спортсменов является важной и ответственной задачей, требующей внимания.

Особое внимание требует позиция Украины на международной спортивной арене, защита наших прав, новые партнерства и горизонты, которые нас усилят. Я благодарен за высказанное доверие и принимаю предложение баллотироваться на пост президента УАФ. Беру время на подготовку программы и подбор команды, а также планирую встретиться с представителями всех региональных федераций", – написал Шевченко.

У Андрея Шевченко есть шанс заменить на посту президента УАФ своего тезку Андрея Павелко. Действующий глава организации находится в СИЗО по подозрению в коррупции.