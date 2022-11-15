По информации издания, бывший наставник сборной Украины по футболу будет членом НОК Украины. Вроде бы об этом официально сообщат на Генеральной ассамблее комитета, которая состоится 17 ноября.

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Связь с НОК таки будет

В этот день определит новый президент Национального олимпийского комитета Украины и замена Сергею Бубке, который после 24 февраля отметил свою неоднозначную позицию по войне Украины и России.

Среди кандидатов на должность руководителя НОК сразу три претендента : Вадим Гутцайт (действующий министр молодежи и спорта), Жан Беленюк (олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат) и Игорь Малинский (директор ННИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации).

Ранее СМИ распространили слухи о Шевченко как еще одном претенденте на этот пост. Однако официальных подтверждений нет.

Украинская биатлонистка Елена Белосюк сняла свою кандидатуру.

Андрей Николаевич активно занимается волонтерством, помощью Украины и распространением правдивой информации в мире о войне в его родной стране. Шевченко посещает благотворительные мероприятия, общается с иностранной прессой и занимается закупкой помощи военным и обычным украинцам, страдающим российской агрессией.