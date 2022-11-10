Уже в этом месяце Национальный олимпийский комитет Украины изберет нового президента. Действующий глава организации Сергей Бубка отказался баллотироваться на новый срок.

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Тем временем стали известны все претенденты на пост президента НОК. Всего их четыре, в том числе трое – олимпийские чемпионы:

Жан Беленюк , народный депутат Украины и борец, обладатель золотой медали ОИ-2020

, народный депутат Украины и борец, обладатель золотой медали ОИ-2020 Вадим Гутцайт , министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года

, министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион по фехтованию на Играх 1992 года Елена Белосюк , биатлонистка и чемпионка зимних Олимпийских Игр 2014 года

, биатлонистка и чемпионка зимних Олимпийских Игр 2014 года Игорь Малинский, директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации

Очередная отчетно-выборная Генеральная ассамблея НОК состоится уже 17 ноября 2022 года. В ходе этого изберут нового президента Национального олимпийского комитета.

Детальнее об изменении власти в НОК: