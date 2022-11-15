За інформацією видання, колишній наставник збірної України з футболу буде членом НОК України. Начебто про це офіційно повідомлять на Генеральній асамблеї комітету, яка відбудеться 17 листопада.

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Зв'язок із НОК таки буде

У цей день визначить новий президент Національного олімпійського комітету України та заміна Сергію Бубці, який після 24 лютого відзначився своєю неоднозначно позицією щодо війни України та Росії.

Серед кандидатів на посаду очільника НОК одразу троє претендентів: Вадим Гутцайт (чинний міністр молоді та спорту), Жан Беленюк (олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та депутат) та Ігор Малинський (директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації).

Раніше ЗМІ поширили чутки про Шевченка як ще одного претендента на цю посаду. Однак офіційних підтверджень немає.

Українська біатлоністка Олена Білосюк зняла свою кандидатуру.

Наразі Андрій Миколайович активно займається волонтерством, допомогою Україні та поширенням правдивої інформації у світі про війну у його рідній країні. Шевченко відвідує благодійні заходи, спілкується з іноземною пресою та займається закупкою допомоги для військових та звичайних українців, які страждають від російської агресії.