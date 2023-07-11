Украинский ветеран встретится с непобедимым американцем в андеркарде боя Усик – Дюбуа
Источник:Инстаграмм Джареда Андерсона
Достаточно неожиданный поединок состоится в андеркарде противостояния между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский супертяж Андрей Руденко проведет бой против будущего короля бокса Джареда Андерсона.
Непобежденный американский проспект Джаред Андерсон, которому прочат славу Тайсона Фьюри, проведет бой в андеркарде поединка Усик – Дюбуа. Соперником "Большого малыша" станет наш Андрей Руденко. Об этом сообщил сам американец на своей странице в Instagram.
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Неравный бой
Это довольно неожиданный поединок, ведь свой последний бой Андерсон провел 1 июля против экс-чемпиона мира Чарльза Мартина. Тогда американец впервые не сумел нокаутировать своего соперника.
Вполне возможно, что промоутеры решили "подрисовать" карьеру будущему королю хевивейта, выставив против него 39-летнего ветерана Андрея Руденко. В любом случае интересно будет посмотреть на бой проспекта, которого Тайсон Фьюри назвал своим наследником на троне супертяжелого дивизиона.
Заметим, что бой Андерсон – Руденко состоится 26 августа на стадионе Вроцлава в андеркарде поединка Усик – Дюбуа. Кстати, в этот же день выступит Денис Беринчик, но его соперник еще не известен.
Кратко о соперниках
- Джареду Андерсону – 23 года. На профессиональном ринге он дебютировал в 2019 году. На его счету 15 побед, в том числе 14 – нокаутом. В начале 2020 года являлся основным спарринг-партнером в тренировочном лагере Тайсона Фьюри, помогая ему подготовиться к бою с Деонтеем Уайлдером.
- Андрей Руденко в свое время был вторым номером среди украинцев в хевивейте после Владимира Кличко. На профессиональном ринге провел 42 поединка. В активе украинца 35 побед (21 – нокаутом). 6 раз Руденко проигрывал соперникам. В январе 2023 года Руденко победил боснийца Бояна Честича.
- В рейтинге BoxRec Андерсон занимает 16 место среди боксеров супертяжелого веса, а Руденко – лишь 158-е.