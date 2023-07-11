Непобежденный американский проспект Джаред Андерсон, которому прочат славу Тайсона Фьюри, проведет бой в андеркарде поединка Усик – Дюбуа. Соперником "Большого малыша" станет наш Андрей Руденко. Об этом сообщил сам американец на своей странице в Instagram.

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Неравный бой

Это довольно неожиданный поединок, ведь свой последний бой Андерсон провел 1 июля против экс-чемпиона мира Чарльза Мартина. Тогда американец впервые не сумел нокаутировать своего соперника.

Вполне возможно, что промоутеры решили "подрисовать" карьеру будущему королю хевивейта, выставив против него 39-летнего ветерана Андрея Руденко. В любом случае интересно будет посмотреть на бой проспекта, которого Тайсон Фьюри назвал своим наследником на троне супертяжелого дивизиона.

Заметим, что бой Андерсон – Руденко состоится 26 августа на стадионе Вроцлава в андеркарде поединка Усик – Дюбуа. Кстати, в этот же день выступит Денис Беринчик, но его соперник еще не известен.

Кратко о соперниках