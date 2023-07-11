Непереможений американський проспект Джаред Андерсон, якому пророкують славу Тайсона Ф'юрі, проведе бій в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа. Суперником "Великого малюка" стане наш Андрій Руденко. Про це повідомив сам американець на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також Битва найжорсткіших панчерів світу: Тайсон Ф'юрі зустрінеться на рингу з ексчемпіоном UFC

Нерівний бій

Це досить несподіваний поєдинок, адже свій останній бій Андерсон провів 1 липня проти ексчемпіона світу Чарльза Мартіна. Тоді американець вперше не зумів нокаутувати свого суперника.

Цілком можливо, що промоутери вирішили "підмалювати" кар'єру майбутньому королю хевівейту, виставивши проти нього 39-річного ветерана Андрія Руденка. В будь-якому випадку цікаво буде подивитися на бій проспекта, якого Тайсон Ф'юрі назвав своїм спадкоємцем на троні надважкого дивізіону.

Зауважимо, що бій Андерсон – Руденко відбудеться 26 серпня на стадіоні міста Вроцлав в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа. До речі, в цей же день виступить Денис Берінчик, але його суперник ще не відомий.

Коротко про суперників