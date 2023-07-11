Непереможений американський проспект Джаред Андерсон, якому пророкують славу Тайсона Ф'юрі, проведе бій в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа. Суперником "Великого малюка" стане наш Андрій Руденко. Про це повідомив сам американець на своїй сторінці в Instagram.
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Нерівний бій
Це досить несподіваний поєдинок, адже свій останній бій Андерсон провів 1 липня проти ексчемпіона світу Чарльза Мартіна. Тоді американець вперше не зумів нокаутувати свого суперника.
Цілком можливо, що промоутери вирішили "підмалювати" кар'єру майбутньому королю хевівейту, виставивши проти нього 39-річного ветерана Андрія Руденка. В будь-якому випадку цікаво буде подивитися на бій проспекта, якого Тайсон Ф'юрі назвав своїм спадкоємцем на троні надважкого дивізіону.
Зауважимо, що бій Андерсон – Руденко відбудеться 26 серпня на стадіоні міста Вроцлав в андеркарді поєдинку Усик – Дюбуа. До речі, в цей же день виступить Денис Берінчик, але його суперник ще не відомий.
Коротко про суперників
- Джареду Андерсону – 23 роки. На професійному рингу він дебютував у 2019 році. На його рахунку 15 перемог, в тому числі 14 – нокаутом. На початку 2020 року був основним спаринг-партнером у тренувальному таборі Тайсона Фьюрі, допомагаючи йому підготуватися до бою з Деонтеєм Вайлдером.
- Андрій Руденко свого часу був другим номером серед українців в хевівейті після Володимира Кличка. На професійному рингу провів 42 поєдинки. В активі українця 35 перемог (21 – нокаутом). 6 разів Руденко програвав суперникам. У січні 2023 року Руденко переміг боснійця Бояна Честича.
- У рейтингу BoxRec Андерсон займає 16 місце серед боксерів суперважкої ваги, а Руденко – лише 158-е.