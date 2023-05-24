Закончит карьеру ради сборной: легенда футбола может войти в тренерский состав Реброва
Источник:ВЗБІРНА
Чем ближе к июню, тем больше слухов появляется вокруг Сергея Реброва и его назначения в сборную Украины. Ожидается, что в конце мая наставник вернется на Украину, где состоится его официальная презентация во главе национальной команды.
Также много слухов вокруг тренерского штаба Сергея Реброва в сборной Украины. Раньше была информация, что помогать в сине-желтой команде Реброву будут следующие специалисты : Висенте Гомес (старший ассистент), Альберто Босх и Глеб Платов (ассистенты) и Рустам Худжамов (тренер голкиперов)
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Легенда возвращается в сборную
Как раз насчет последнего были определенные сомнения. Вроде бы кандидатуру Худжамова еще не утвердили, а только рассматривают как возможный вариант.
Теперь же появился серьезный конкурент для Худжамова. Вероятно, тренировать вратарей в сборной будет легенда Украины и Шахтера Андрей Пятов, который в свои 38 лет продолжает футбольную карьеру.
28 июня Пятову исполнится 39 лет. Не исключено, что голкипер окончательно повешает бутсы на гвоздь и войдет в тренерский штаб Реброва в сборной. Андрей продолжает выступления на клубном уровне, но уже закончил карьеру в национальной команде.
Контракт Пятова с Шахтером рассчитан только до конца текущего сезона-2022/2023. Поэтому все факторы указывают, что этот сезон станет последним в карьере легендарного вратаря "горняков".
Тем более что в этом сезоне Пятов лишь однажды защищал ворота донецкого клуба. Было это в матче УПЛ против ровенского Вереса. В той игре Андрей удержал свои ворота "сухими", а "Шахтер" уверенно победил со счетом 0:2.
Теперь Пятов в Шахтере больше играет роль лидера вне футбольного поля и опытного партнера по команде, чем стабильного игрока на поле. Андрей является примером для молодых игроков "горняков". На замену Пятову пришел Анатолий Трубин, отказывающийся продлевать контракт с Шахтером и желающий переехать в топ-чемпионат Европы.
Главное о футбольной карьере Андрея Пятова
- Начинал в Звезде U-17. В 2001 году перебрался в Ворсклу-2. За свою карьеру поиграл Ворсклу-Нафтогаз, а уже в 2007 году подписал контракт с Шахтером.
- Но уже на следующий день после подписания Пятов вернули в Ворсклу, но только на правах аренды. Через несколько месяцев Андрей вернулся из аренды из Полтавы и теперь закрепился в составе Шахтера.
- В сезоне 2008/2009 стал обладателем Кубка УЕФА в составе Шахтера. 10 раз становился чемпионом Украины, одержал по 8 побед в Кубке Украины и Суперкубке страны.
- За сборную Украины провел 102 матча, за которую дебютировал 22 августа 2007 года в товарищеском матче против Узбекистана, который закончился победой Украины 2:1.
- В футболке национальной команды заработал одну желтую карточку, пропустил 83 гола и отыграл на ноль в 47 поединках.
- В сезоне-2022/2023 Пятов может завоевать свое 9-е чемпионство в УПЛ.