Еще в конце ноября 2022 года Печерский суд города Киева избрал меру пресечения Андрею Павелко – арест или залог в размере 9,88 миллиона гривен. И уже 30 ноября компания "УАФ Маркетинг" внесла залог за Павелко, и он вышел из СИЗО.

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Но впоследствии оказалось, что за Павелка залог внесла не только "УАФ Маркетинг". А 15 декабря 2022 года, когда Павелко уже не был в СИЗО, за него решил внести залог полтавский адвокат Святослав Болинский. Это был резервный залог.

Уже после этого 16 июня следователь судья Шевченковского районного суда Львова удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения, и отправила Павелко в СИЗО на 60 суток (до 14 августа включительно). А залог в размере 9,88 миллиона гривен, который за Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечислили в пользу государства.

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И только после этого в июле 2023 года Болинский обратился в суд о возврате средств, внесенных им в качестве залога за Андрея Павелко в конце 2022 года. 4 августа во время судебного заседания судья дал неделю, чтобы следствие проверило состояние Болинского и легально ли он заработал эти средства для залога.

Во время судебного заседания 9 августа 2023 года прокурор заявил, что Болинский был подзащитным адвоката Бойко (представляющего интересы Андрея Павелко в суде) в уголовном производстве в отношении нескольких лиц, подозреваемых по обстоятельствам совершения уголовных правонарушений по статьям 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Следовательно, прокурор озвучил версию, что залог за Андрея Павелко "внесен за средства, которые имеют происхождение из страны-агрессора и были предметом совершения преступлений в другом уголовном производстве".

Хотя после этого адвокат Бойко заявил, что не знаком лично с Болинским, а украинское законодательство не запрещает частным лицам вносить залог за других лиц.