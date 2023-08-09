Ще наприкінці листопада 2022 року Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід Андрію Павелку – арешт або застава у розмірі 9,88 мільйона гривень. І вже 30 листопада компанія "УАФ Маркетинг" внесла заставу за Павелка, і він вийшов із СІЗО.

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Та згодом виявилося, що за Павелка заставу внесла не лише "УАФ Маркетинг". А 15 грудня 2022 року, коли Павелко вже не був в СІЗО, за нього вирішив внести заставу полтавський адвокат Святослав Болінський. Це була резервна застава.

Вже після цього 16 червня слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова задовольнила клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу, і відправила Павелка в СІЗО на 60 діб (до 14 серпня включно). А заставу у розмірі 9,88 мільйона гривень, яку за Павелка у листопаді 2022 року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перерахували на користь держави.

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І лише після цього в липні 2023 року Болінський звернувся до суду про повернення коштів, які були внесені ним як застава за Андрія Павелка наприкінці 2022 року. 4 серпня під час судового засідання суддя дав тиждень, щоб слідство перевірило статки Болінського і чи легально він заробив ті кошти для застави.

Під час судового засідання 9 серпня 2023 року прокурор заявив, що Болінський був підзахисним адвоката Бойка (який наразі представляє інтереси Андрія Павелка у суді) у кримінальному провадженні стосовно декількох осіб, які були підозрювані за обставинами вчинення кримінальних правопорушень за статтями 111 Кримінального кодексу (державна зрада) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Відтак прокурор озвучив версію, що застава за Андрія Павелка "внесена за кошти, які мають походження з країни-агресора і були предметом вчинення злочинів в іншому кримінальному провадженні".

Хоча після цього адвокат Бойко заявив, що не знайомий особисто з Болінським, а українське законодавство не забороняє приватним особам вносити заставу за інших осіб.