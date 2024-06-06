Голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал другой топ-клуб из столицы Испании. Речь идет о мадридском Атлетико.

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Реал не хочет продавать Лунина прямым конкурентам

Руководство "матрасников" изучает опции из-за возможного ухода основного голкипера Яна Облака, которым интересуются в Саудовской Аравии. Атлетико считает Лунина лучшим вариантом на замену словенскому вратарю, поэтому внимательно следит за ситуацией с 25-летним украинцем.

Реал не намерен вести переговоры о трансфере Лунина с прямым конкурентом, поэтому Атлетико без согласия "сливочных" может приобрести Андрея разве что за клаусулу, которая составляет сумасшедшие 250 миллионов евро. До сих пор не было ни одного трансфера голкипера за такие деньги.

Важно. В королевском клубе предпочитают трансфер в один из клубов Английской Премьер-лиги, если Лунин захочет сменить клубную прописку. Впрочем, если сам Андрей сделает запрос на переход именно в Атлетико, то Реал может начать переговоры и рассчитывать на сумму около 40 млн евро.

В сезоне, что завершился, Андрей Лунин провел за Реал 31 поединок, в которых пропустил 32 мяча. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.

Напомним, на Лунина также претендуют Манчестер Юнайтед и Ньюкасл. "Красные дьяволы" даже обращались к "сливочным" и после финала Лиги чемпионов должны были вернуться к активным переговорам по трансферу.