Оставил позади Усика и Мудрика: Лунин стал одним из самых популярных украинских спортсменов
Роскошная игра Андрея Лунина против Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов привлекла к нему внимание болельщиков со всего мира. Популярность украинского голкипера в социальных сетях растет ежечасно.
Андрей Лунин долгое время находился в тени первого номера "сливочных" Тибо Куртуа. Только в сезоне 2023/24 украинец получил полноценный шанс продемонстрировать свое мастерство, пишет 24 Канал.
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Звездный час Лунина
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити стал лучшим в карьере Лунина. 25-летний голкипер неоднократно спасал свою команду в основное и дополнительное время. А в серии пенальти отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича, чем обеспечил выход "сливочных" в полуфинал.
После яркого матча с Манчестер Сити Лунин стал одним из самых популярных украинских спортсменов в инстаграме. По состоянию на четверг, 18 апреля, у Лунина уже 2,22 миллиона подписчиков. За один день он обогнал Михаила Мудрика (1,92 миллиона) и даже Александра Усика (2,03 миллиона).
Сейчас лидерство принадлежит защитнику лондонского Арсенала Александру Зинченко, у которого 2,62 миллиона подписчиков. Однако не исключено, что вскоре Лунин обойдет партнера по сборной Украины.
Лунин в сезоне 2023/24
- Украинский голкипер играет за мадридский Реал с лета 2018 года. Однако Лунин получал мало игровой практики из-за первого номера "сливочных" Тибо Куртуа.
- Накануне сезона 2023/24 бельгийский вратарь получил тяжелую травму и на длительное время выбыл из состава. Однако место в воротах автоматически не досталось Лунину. Реал взял в аренду у Челси Кепу Аррисабалагу, в котором Карло Анчелотти видел замену Куртуа.
- Тем не менее украинец сумел выиграть конкуренцию. В нынешнем сезоне Андрей сыграл за "королевский клуб" 27 матчей, в которых пропустил 23 мяча. В 12 поединках уроженец Харьковщины сохранил ворота "сухими".
- Трансферная стоимость Лунина с начала сезона выросла с 5 до 16 миллионов евро.
- Эксперты прогнозируют, что Лунин будет основным голкипером сборной Украины на Евро-2024.
- Кстати, свой следующий матч Реал сыграет против Барселоны. Испанское Эль-Класико состоится в воскресенье, 21 апреля. Игра начнется в 22:00 по Киеву.