В моей стране ситуация сложная, из-за этого мне нелегко, - Лунин прокомментировал победу Реала

В среду, 17 апреля, состоялся ответный матч, в котором за выход в полуфинал боролись Манчестер Сити и Реал Мадрид. "Сливочные" победили по результатам серии послематчевых пенальти.

Андрей Лунин совершил два сейва, отразив удары Ковачича и Силвы, чем помог Реалу одержать победу в серии послематчевых пенальти. Голкипер сборной Украины дал эмоциональный комментарий относительно выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

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Эмоции Лунина после победы

Украинец отметил, что подготовка давалась ему тяжело из-за сложной ситуации в родной стране. Также он поблагодарил за поддержку.

Я истощен. Матч? Мы победили в серии пенальти. Знал, куда будет бить Ковачич. Я самый счастливый человек в мире. В моей стране ситуация сложная. Из-за этого мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает,

– рассказал Лунин.

Также он добавил, что отрабатывал пенальти и получил советы от Модрича. Еще советы давал тренер голкиперов. В частности центрбек Рюдигер прямо во время серии пенальти подсказал Лунину, в какую сторону бросаться во время удара Ковачича.

Не так давно портал Transfermarkt почти в два раза увеличил оценку стоимости Андрея Лунина. Он начинал сезон-2023/2024 с ценником в 5 миллионов, а в декабре его стоимость выросла до 8.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов Реал сыграет с Баварией. Первый поединок запланирован на 30 апреля.