Андрій Лунін зробив два сейви, відбивши удари Ковачича та Сілви, чим допоміг Реалу вибороти перемогу у серії післяматчевих пенальті. Голкіпер збірної України дав емоційний коментар щодо виходу у півфінал Ліги чемпіонів.
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Емоції Луніна після перемоги
Українець зазначив, що підготовка давалась йому важко через складну ситуацію в рідній країні. Також він подякував за підтримку.
Я виснажений. Матч? Ми перемогли в серії пенальті. Знав, куди битиме Ковачич. Я найщасливіша людина у світі. У моїй країні ситуація складна. Через це мені нелегко тренуватися день у день. Але хочу подякувати всім, хто мене підтримує,
– розповів Лунін.
Також він додав, що відпрацьовував пенальті й отримав поради від Модрича. Ще поради давав тренер голкіперів. Зокрема центрбек Рюдігер прямо під час серії пенальті підказав Луніну, у який бік кидатись під час удару Ковачича.
Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє з Баварією. Перший поєдинок заплановано на 30 квітня.