Андрій Лунін зробив два сейви, відбивши удари Ковачича та Сілви, чим допоміг Реалу вибороти перемогу у серії післяматчевих пенальті. Голкіпер збірної України дав емоційний коментар щодо виходу у півфінал Ліги чемпіонів.

Читайте також Тотальний спокій: як "маестро пенальті" Лунін відреагував на вихід Реала в 1/2 ЛЧ – топове відео

Емоції Луніна після перемоги

Українець зазначив, що підготовка давалась йому важко через складну ситуацію в рідній країні. Також він подякував за підтримку.

Я виснажений. Матч? Ми перемогли в серії пенальті. Знав, куди битиме Ковачич. Я найщасливіша людина у світі. У моїй країні ситуація складна. Через це мені нелегко тренуватися день у день. Але хочу подякувати всім, хто мене підтримує,

– розповів Лунін.

Також він додав, що відпрацьовував пенальті й отримав поради від Модрича. Ще поради давав тренер голкіперів. Зокрема центрбек Рюдігер прямо під час серії пенальті підказав Луніну, у який бік кидатись під час удару Ковачича.

Цікаво. Не так давно портал Transfermarkt майже у двічі збільшив оцінку вартості Андрія Луніна. Він починав сезон-2023/2024 з цінником у 5 мільйонів, а у грудні його вартість зросла до 8.

Нагадаємо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Реал зіграє з Баварією. Перший поєдинок заплановано на 30 квітня.