З чемпіонським титулом у кишені Карло Анчелотті хоче дати можливість проявити себе менш досвідченим гравцям. Відрив у розмірі 11 очок від Барселони дещо заспокоює головного тренера Реала, тому він може ризикнути і дещо змінити стартовий склад.

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Українець проведе наступний матч у запасі

Карло Анчелотті дещо змінить в основному складі Реала на матч проти Реала Сосьєдад.

Як приклад, вперше з 21 січня у воротах буде Кепа Аррісабалага. Анчелотті готовий віддячити Кепу за його високий професіоналізм та допомогу Андрію Луніну у серії післяматчевих пенальті проти Манчестер Сіті, давши можливість зіграти вперше за три місяці. Конкуренція Луніна і Кепа в Реалі абсолютно здорова.

Андрій Лунін, попередньо, вийде у стартовому складі Реала на матч проти Баварії в межах півфіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 30 квітня.

Важливо! Барселона засудила суддівство на Ель-Класіко, а також може просити переграти поєдинок. Все через не зарахований гол Ламіна Ямаля.

Нагадаємо, що Кепу запросили в Реал на правах оренди після травми Куртуа, але Лунін виграв конкуренцію, тому Аррісабалага незабаром повернеться в Челсі.