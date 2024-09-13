Бывший футболист Реала и сборной Германии продолжает удивлять болельщиков, даже вне футбольного поля. Тони Кроос вместе с испанской федерацией футбола создал новый клуб.

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Какой футбольный клуб создал Тони Кроос

34-летний экс-футболист решил создать свою футбольную команду в Мадриде. Немец решил назвать командой в свою честь – ФК Тони Кроос.

Сообщают, что клуб легендарного Крооса будет выступать в юношеских чемпионатах Испании под эгидой Королевской федерации футбола Мадрида. Помогли реализовать идею экс-полузащитника владельцы спорткомплекса "Энсинас де Боадилья".

"Энсинас де Боадилья" – это загородный спортивный комплекс в котором дети могут заниматься различными видами спорта. Отныне в нем будут представлены услуги футбольной академии Тони Крооса.

Интересно. Тони Кроос за свою карьеру выигрывал Бундеслигу, Ла Лигу, Кубок Испании, Германии и суперкубки стран, а также становился 6-кратным триумфатором Лиги чемпионов. В 2014 году немец принимал участие в победном мундиале в Бразилии.

Напомним, что Тони Кроос завершил карьеру на пике своих возможностей, по окончании сезона-2023/2024. Отметим, что немецкий экс-футболист все ровно был номинирован на получение "Золотого мяча 2024".