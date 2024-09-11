25-летний голкипер решил подписать новый контракт со "сливочным". Руководство Реала планирует объявить о продлении сотрудничества с украинцем уже на этой неделе.

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Андрей Лунин остается в "Королевском клубе"

Сообщают, что боссы "бланкос" смогли уговорить Лунина заключить новое соглашение с мадридским клубом. Контракт рассчитан еще на 4 сезон.

Напомним, что срок предыдущего соглашения истекал летом 2025 года. Ранее, украинский голкипер планировал покинуть Реал после завершения контракта на правах свободного агента.

Андреем этого трансферного окна интересовалась большое количество европейских грандов, в частности Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ювентус и другие. Была информация что Лунин может сменить Облака в составе Атлетико Мадрид.

В новом сезоне украинец ни разу не появлялся на поле. Несмотря на это, по итогам прошлого сезона Андрей Лунин попал в список номинантов на награду лучшего голкипера мира.