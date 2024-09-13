13 вересня Реал офіційно повідомив про підписання нового контракту з Андрієм Луніним. Нова угода розрахована до 2030 року.

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Як Лунін відреагував на продовження контракту

Український голкіпер зміг описати свої емоції лише одним реченням.

Сподіваюся, я буду тут до смерті,

– сказав Андрій Лунін.

Довідка. У сезоні-2024/2025 українець ще жодного разу не виходив у стартовому складі. У сезоні-2023/2024 зіграв за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль.

Відзначимо, що попередня угода Луніна з Реалом була розрахована до 2025 року. Українець хотів покинути клуб на правах вільного агента, однак вирішив залишитися з “вершковими”