Лунин утер нос конкуренту: украинец возглавляет рейтинг лучших вратарей Европы
Источник:AS
Игрок мадридского Реала Андрей Лунин проводит лучший год в составе "сливочных". Надежная игра украинского голкипера нашла подтверждение в рейтинге по количеству результативных сейвов.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти до сих пор не определился, кто у него сейчас основной голкипер. Впрочем, после публикации рейтинга лучших голкиперов Европы у итальянца должны исчезнуть сомнения.
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Топ-уровень Лунина
По сообщению испанского издания AS, в настоящее время Андрей Лунин является лучшим голкипером в топ-5 европейских лиг по проценту результативных сейвов. В рейтинг вошли вратари, сыгравшие не менее 5 матчей.
Согласно подсчетам, Андрей Лунин отразил 83,3% ударов, летевших в рамку его ворот. Таким же показателем может похвастаться вратарь миланского Интера Ян Зоммер.
Лучший сезон Лунина
- Отметим, что Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 9 матчей за мадридский Реал (7 – в Ла Лиге и 2 – в ЛЧ).
- В чемпионате Лунин пропустил 4 гола в 7 поединках (0,57 в среднем за игру). Конкурент Лунина Кепа Аррисабалага пропустил 7 голов в 11 матчах (0,64 в среднем).
- За все время пребывания в Реале 24-летний вратарь сыграл 26 матчей, в которых пропустил 25 голов. В его активе 8 матчей на "ноль".
- Ранее мы сообщали, что Андрей может продолжить карьеру в АПЛ.
- Уроженец города Красноград в следующем сезоне может присоединиться к своему земляку Михаилу Мудрику. Напомним, что оба футболиста родились в этом городе Харьковской области.