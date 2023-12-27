Головний тренер Реала Карло Анчелотті досі не визначився, хто у нього наразі основний голкіпер. Втім, після публікації рейтингу найкращих голкіперів Європи в італійця повинні зникнути сумніви.

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Топ-рівень Луніна

За повідомленням іспанського видання AS, на цей час Андрій Лунін є найкращим голкіпером в топ-5 європейських ліг за відсотком результативних сейвів. До рейтингу увійшли воротарі, які зіграли не менше 5 матчів.

За підрахунками, Андрій Лунін відбив 83,3% ударів, які летіли в рамку його воріт. Таким же показником може похизуватися воротар міланського Інтера Ян Зоммер.

Найкращий сезон Луніна