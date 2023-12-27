Главный тренер Реала Карло Анчелотти до сих пор не определился, кто у него сейчас основной голкипер. Впрочем, после публикации рейтинга лучших голкиперов Европы у итальянца должны исчезнуть сомнения.

Читайте также Статус резервиста Реала уже в прошлом: Лунин может стать частью обмена с клубом Мудрика

Топ-уровень Лунина

По сообщению испанского издания AS, в настоящее время Андрей Лунин является лучшим голкипером в топ-5 европейских лиг по проценту результативных сейвов. В рейтинг вошли вратари, сыгравшие не менее 5 матчей.

Согласно подсчетам, Андрей Лунин отразил 83,3% ударов, летевших в рамку его ворот. Таким же показателем может похвастаться вратарь миланского Интера Ян Зоммер.

Лучший сезон Лунина