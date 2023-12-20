В преддверии этой встречи снова остро встал вопрос основного голкипера "сливочных". Последние семь из восьми матчей Реала со стартовых минут начинал Андрей Лунин, однако доверие к нему от главного тренера Реала все еще остается сомнительным.
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Анчелотти выбрал основного голкипера на матч с Алавесом
За день до игры Карло Анчелотти рассказал о своем решении по поводу вратарской позиции в ближайшем матче "сливочных". Вердикт итальянского тренера не очень понравится украинскому болельщику.
Голкиперы? Они оба хороши, мы довольны ими. Завтра будет играть Кепа,
– сказал Анчелотти.
Отметим, что, несмотря на отсутствие полного доверия со стороны итальянского тренера, ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет предложить украинцу продолжить контакт до конца сезона-2027/2028.
Также Лунин заинтересовал ряд европейских клубов, в том числе Арсенал и Селтик, но фаворитом среди претендентов считается Бетис.