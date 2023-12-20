В преддверии этой встречи снова остро встал вопрос основного голкипера "сливочных". Последние семь из восьми матчей Реала со стартовых минут начинал Андрей Лунин, однако доверие к нему от главного тренера Реала все еще остается сомнительным.

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Анчелотти выбрал основного голкипера на матч с Алавесом

За день до игры Карло Анчелотти рассказал о своем решении по поводу вратарской позиции в ближайшем матче "сливочных". Вердикт итальянского тренера не очень понравится украинскому болельщику.

Голкиперы? Они оба хороши, мы довольны ими. Завтра будет играть Кепа,

– сказал Анчелотти.

Отметим, что, несмотря на отсутствие полного доверия со стороны итальянского тренера, ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет предложить украинцу продолжить контакт до конца сезона-2027/2028.

Также Лунин заинтересовал ряд европейских клубов, в том числе Арсенал и Селтик, но фаворитом среди претендентов считается Бетис.

Важно. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 9 матчей за Реал. В них он пропустил 6 голов и 4 раза покидал свои ворота "сухими". Действующий контракт украинца действует со "сливочными" до конца следующей кампании.