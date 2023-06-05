По закінченню сезону-2022/2023 Андрій Лунін виклав публікацію зі своєю дружиною із стадіону "Сантьяго Бернабеу". На футбольному полі арени стояли виграні Реалом трофеїв. Сам українець доволі цікаво підписав світлину.

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Лунін: Настав час трохи відпочити і рухатись далі

Український голкіпер подякував усім за сезон та зауважив, що настав час рухатись далі. Невже цими словами Лунін натякнув про свій відхід із Реала?

Сезон з двома титулами добігає кінця, ми намагалися виграти більше, як це звично для цього клубу, але тепер настав час трохи відпочити та рухатись далі. Дякуємо всім за цей рік,

– написав Лунін.

Вже наступного дня дружина Луніна ще більше підігріла інтерес до цієї теми з можливим трансфером її чоловіка із "Королівського клубу". Кохана Андрія виклала світлину складених у коробках речей, які натякають на від'їзд із Мадрида.

Тепер моя ранкова рутина виглядає так,

– підписала сторіс Анастасія.



Дружина Луніна збирає речі із Мадрида / Скриншот із інстаграму Анастасії

Нагадаємо, що контракт Лунін з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року. У сезоні-2022/2023 Андрій відіграв за іспанський гранд найбільше матчів за один сезон – 12 поєдинків, у яких пропустив 13 голів та провів 4 "сухі" зустрічі.

Раніше повідомлялось, що по закінченню сезону-2022/2023 Лунін буде мати зустріч із керівництвом Реала, де вирішиться його майбутнє у складі "вершкових". На фоні таких чуток з'явилась інформація, що Реал вже перебуває у пошуках другого номера команди, який буде сидіти на підміні у Тібо Куртуа.

ЗМІ неодноразово повідомляли, що українцю набридло гріти лаву запасних мадридського клубу, тому хоче перебратись в іншу команду. Начебто агент Луніна вже вів перемовини з іншими клубами, але жодні з них не увінчались успіхом.

До слова. Із 2018-го року, відтоді Лунін перейшов у Реал, Андрій провів за "вершкових" лише 17 поєдинків, у яких пропустив 19 голів та відіграв 4 матчі на нуль.