По закінченню сезону-2022/2023 Андрій Лунін виклав публікацію зі своєю дружиною із стадіону "Сантьяго Бернабеу". На футбольному полі арени стояли виграні Реалом трофеїв. Сам українець доволі цікаво підписав світлину.
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Лунін: Настав час трохи відпочити і рухатись далі
Український голкіпер подякував усім за сезон та зауважив, що настав час рухатись далі. Невже цими словами Лунін натякнув про свій відхід із Реала?
Вже наступного дня дружина Луніна ще більше підігріла інтерес до цієї теми з можливим трансфером її чоловіка із "Королівського клубу". Кохана Андрія виклала світлину складених у коробках речей, які натякають на від'їзд із Мадрида.
Тепер моя ранкова рутина виглядає так,
– підписала сторіс Анастасія.
Дружина Луніна збирає речі із Мадрида / Скриншот із інстаграму Анастасії
Нагадаємо, що контракт Лунін з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року. У сезоні-2022/2023 Андрій відіграв за іспанський гранд найбільше матчів за один сезон – 12 поєдинків, у яких пропустив 13 голів та провів 4 "сухі" зустрічі.
Раніше повідомлялось, що по закінченню сезону-2022/2023 Лунін буде мати зустріч із керівництвом Реала, де вирішиться його майбутнє у складі "вершкових". На фоні таких чуток з'явилась інформація, що Реал вже перебуває у пошуках другого номера команди, який буде сидіти на підміні у Тібо Куртуа.
ЗМІ неодноразово повідомляли, що українцю набридло гріти лаву запасних мадридського клубу, тому хоче перебратись в іншу команду. Начебто агент Луніна вже вів перемовини з іншими клубами, але жодні з них не увінчались успіхом.