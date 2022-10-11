Вратарь Реала Андрей Лунин уже пятый сезон представляет мадридцев. Правда, закрепиться в основе клуба ему не удается.

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Кипер является воспитанником харьковского футбола, однако на профессиональном уровне дебютировал за Днепр. Лунин признался, что мог оказаться в состоянии Шахтера или Динамо. Он объяснил, что выбор пал именно на днепрян.

Неоднократно мог оказаться в Динамо или Шахтере. Но в то время у меня тоже было предложение от Днепра. Несколько факторов сыграли свою роль. Например, отношение генерального, спортивного директора ко мне и моей семье. Если затрагивать более профессиональные вещи, то это база. Плюс там работал тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, бывший со мной в сборной. Днепр мне как-то лег к сердцу,

– признался Андрей.

Лунин не стал основным в Реале

Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб в 2018 году из Зари. За это время он так и не стал основным игроком, переходя в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо.

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Последние два сезона Андрей был дублером Тибо Куртуа, но за все это время сыграл всего 8 матчей за команду. В последнем матче против Хетафе украинец оформил первый в составе "бланкос" клиншит.