У бельгийского голкипера проблемы с седалищным нервом. Поэтому Тибо Куртуа пропустил уже последние три матча Реала. За это шанс получил Андрей Лунин, что не может не радовать украинских болельщиков и самого футболиста.

Читайте также Еще один шанс для Лунина: Куртуа остался за бортом Реала на матч против Шахтера в ЛЧ

Первое участие в Эль-Классико

Ожидалось, что ко второй встрече в Лиге чемпионов против Шахтера Куртуа уже вернется в общую группу. Однако теперь Тибо близок к пропуску даже Эль-Классико.

Отметим, что Куртуа не улетел в Варшаву на игру против донецкого клуба в Лиге чемпионов.

Окончательный вердикт клубных врачей будет вынесен 13 октября. А это за три дня до поединка против Барселоны. Если Куртуа не успеет восстановиться, то место в рамке ворот "сливочных" займет Лунин.

Голкипер сборной Бельгии не хочет рисковать своим здоровьем в преддверии чемпионата мира-2022. Напомним, что национальная команда Куртуа сыграет в групповом раунде в Катаре против Канады, Марокко и Хорватии.

К слову. Матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера состоится 11 октября, а против Барселоны – 16 октября.

Статистика Лунина в сезоне-2022/2023