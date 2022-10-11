Воротар Реала Андрій Лунін вже п'ятий сезон представляє мадридців. Правда, закріпитись в основі клубу йому не вдається.

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Кіпер є вихованцем харківського футболу, однак на професійному рівні дебютував за Дніпро. Лунін зізнався, що міг опинитися в стані Шахтаря або Динамо. Він пояснив, чого вибір пав саме на дніпрян.

Неодноразово міг опинитися в Динамо або Шахтарі. Але на той час у мене також була пропозиція від Дніпра. Декілька факторів зіграли свою роль. Наприклад, ставлення генерального, спортивного директора до мене і моєї родини. Якщо торкатися більш професійних речей, то це база. Плюс там працював тренер воротарів В'ячеслав Кернозенко, який був зі мною у збірній. Дніпро мені якось ліг до серця,

– зізнався Андрій.

Лунін не став основним в Реалі

Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб у 2018 році із Зорі. За цей час він так і не став основним гравцем, переходячи в оренди до Леганеса, Вальядоліда та Ов'єдо.

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Останні два сезони Андрій був дублером Тібо Куртуа, але за весь цей час зіграв всього 8 матчів за команду. В останньому матчі проти Хетафе українець оформив перший у складі "бланкос" кліншит.