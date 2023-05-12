В заключительном туре чемпионата ОАЭ Аль-Айн разбил Аль-Батех (5:2). Подопечные Сергея Реброва завоевали "серебро" эмиратского первенства, пишет 24 Канал.

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Разгромно завершив сезон

Андрей Ярмоленко в своем, возможно, финальном матче за Аль-Айн решил продемонстрировать свое мастерство. Украинский вингерь уже на 2-й минуте встречи с Аль-Батехом положил начало разгрому команды-соперника. Ярмоленко оказался в пределах штрафной оппонента и в своем фирменном стиле девственной ногой технически отправил мяч под дальнюю штангу так, что у голкипера не было шансов спасти свой клуб.

Уже при счете 3:1, в пользу своей команды, Андрею в прямом смысле слова представилась возможность снова записать свое имя в протокол встречи. После прострельной передачи, которую не мог нивелировать голкипер Аль-Батеха, мяч оказался в ногах Ярмоленко, уже стоявшего на линии ворот соперника. Украинский вингер изо всех сил ударил мяч в пустые ворота, тем самым оформив дубль и забив свой 11-й гол за Аль-Айн.

Разгромная победа помогла подопечным Сергея Реброва стать вторыми в чемпионате ОАЭ. "Серебряное" место дарит Аль-Айн шанс попасть в квалификацию в азиатскую Лигу чемпионов. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Аль-Айн смог добыть в борьбе золотые награды эмиратского первенства.

Видео голов Андрея Ярмоленко:

Напомним, что текущий сезон в Аль-Айне может оказаться финальным как для Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко, которого сватают в киевское Динамо. Украинский специалист имеет больше вариантов продолжения своей карьеры. Реброва охотно ждут в сборной Украины, однако Сергея также сватали в Олимпиакос, от которого он отказался, Лудогорец и даже сборную Саудовской Аравии.