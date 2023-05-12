Известный британский дизайнер Питер Ллойд создал в центре Ливерпуля небольшой зеленый оазис, получивший название Украинский сад мира. Цель проекта – принести частицу Украины местным жителям и гостям Евровидения-2023.

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Часть Украины в Ливерпуле

Почетную миссию открыть мини-парк предоставили украинскому игроку Эвертона Виталию Миколенко. Именно Виталий перерезал картину на торжественном мероприятии.

Большое спасибо Эвертону и украинскому футболисту Виталию Миколенко за поддержку и открытие сада. Это так много означает для всех в городе и вне его,

– говорится в сообщении Питера Ллойда.

Напомним, что песенный конкурс Евровидения-2023 проходит в Ливерпуле. Украинский сад мира станет маленьким островком, который будет напоминать гостям шоу о нашем государстве. Парк сделан в украинском стиле. Посетители смогут прогуляться аккуратными аллеями, поиграть в шахматы.

Виталий Миколенко открывает Украинский сад мира / instagram.com/gardensbypeterlloyd

Вход в Украинский сад мира / instagram.com/gardensbypeterlloyd

К слову. Украину на песенном конкурсе представляет группа TVORCHI. Украинский коллектив на правах победителя сразу попал в финал, который пройдет 13 мая.