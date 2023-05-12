У заключному турі чемпіонату ОАЕ Аль-Айн розбив Аль-Батех (5:2). Підопічні Сергія Реброва здобули "срібло" еміратської першості, пише 24 Канал.

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Розгромно завершивши сезон

Андрій Ярмоленко у своєму, можливо, фінальному матчі за Аль-Айн вирішив продемонструвати свою майстерність. Український вінгер уже на 2-ій хвилині зустрічі з Аль-Батехом поклав початок розгрому команди-суперника. Ярмоленко опинився в межах карного майданчика опонента і у своєму фірмовому стилі дівою ногою технічно відправив м'яч під дальню штангу так, що голкіпер не мав шансів врятувати свій клуб.

Уже при рахунку 3:1, на користь своєї команди, Андрію у прямому сенсі слова випала нагоду знову записати своє ім'я у протокол зустрічі. Після прострільної передачі, яку не міг нівелювати голкіпер Аль-Батеха, м'яч опинився в ногах Ярмоленка, який уже стояв на лінії воріт суперника. Український вінгер з усієї сили влупив м'яч у пусті ворота, тим самим оформивши дубль та забивши свій 11-ий гол за Аль-Айн.

Розгромна перемога допомогла підопічним Сергія Реброва стати другими у чемпіонаті ОАЕ. "Срібне" місце дарує Аль-Айн шанс потрапити у кваліфікацію до азійської Ліги чемпіонів. Варто відзначити, що у минулому сезоні Аль-Айн зміг вибороти золоті нагороди еміратської першості.

Відео голів Андрія Ярмоленка:

Нагадаємо, що поточний сезон в Аль-Айні може стати фінальним як для Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка, якого сватають у київське Динамо. Український фахівець ж має більше варіантів продовження своєї кар'єри. Реброва охоче чекають у збірній України, проте Сергія також сватали у Олімпіакос, від якого він відмовився, Лудогорець та навіть збірну Саудівської Аравії.