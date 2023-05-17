Начал разгром соперников: Ярмоленко отличился голом в полуфинале Кубка лиги ОАЭ – видео

Андрей Ярмоленко во втором матче подряд не покидает поле без забитого гола. Украинский вингер открыл счет в полуфинале Кубка лиги ОАЭ.

В первом полуфинальном матче Кубка лиги ОАЭ команда Сергея Реброва принимала на своем поле Аль-Наср из Дубая. Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе хозяев поля, пишет 24 Канал.

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Именно украинский вингер открыл счет в поединке. Аль-Айн заработал пенальти, а приговор судьи пошел исполнять Ярмоленко.

33-летний футболист сильно пробил в левый верхний угол ворот, обманув голкипера гостей. Кстати, этот гол стал 12-м в сезоне для Ярмоленко. А в предыдущем поединке за Аль-Айн Андрей оформил дубль.

Видео гола Ярмоленко

За 8 минут до завершения матча капитан сборной Украины мог оформить дубль, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

В итоге Аль-Айн одержал убедительную победу со счетом 4:1. Ответный матч состоится в воскресенье, 21 мая. Победитель поединка в финале сразится за Кубок лиги ОАЭ.

Сезон Ярмоленко в Аль-Айне