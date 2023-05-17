В первом полуфинальном матче Кубка лиги ОАЭ команда Сергея Реброва принимала на своем поле Аль-Наср из Дубая. Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе хозяев поля, пишет 24 Канал.
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Именно украинский вингер открыл счет в поединке. Аль-Айн заработал пенальти, а приговор судьи пошел исполнять Ярмоленко.
33-летний футболист сильно пробил в левый верхний угол ворот, обманув голкипера гостей. Кстати, этот гол стал 12-м в сезоне для Ярмоленко. А в предыдущем поединке за Аль-Айн Андрей оформил дубль.
Видео гола Ярмоленко
За 8 минут до завершения матча капитан сборной Украины мог оформить дубль, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
В итоге Аль-Айн одержал убедительную победу со счетом 4:1. Ответный матч состоится в воскресенье, 21 мая. Победитель поединка в финале сразится за Кубок лиги ОАЭ.
Сезон Ярмоленко в Аль-Айне
- Андрей Ярмоленко присоединился к команде Сергея Реброва в июле 2022 года.
- В сезоне 2022/23 Ярмоленко сыграл за Аль-Айн 32 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.
- В составе Аль-Айна 33-летний футболист стал вице-чемпионом ОАЭ.
- Контракт украинца с эмиратским клубом истекает 30 июня 2023 года, но в соглашении есть возможность пролонгации еще на год.
- Ярмоленко не раз заявлял, что мечтает завершить карьеру в киевском Динамо.
- Однако пока неизвестно, где именно опытный вингер продолжит выступления.