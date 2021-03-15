Украинский футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам. Потенциально один из лидеров сборной Украины может успеть принять участие в мартовских поединках "сине-желтых".

Официальный сайт "молотобойцев" не уточняет, он тренируется в общей группе или по индивидуальной программе.

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О полноценном возвращении Ярмоленко говорить на данный момент преждевременно, поскольку тренировочные занятия украинца проходят в облегченном режиме. В частности, футболист не был включен в заявку команды на матч с МЮ.

По предварительной информации, 31-летний украинец может оказаться в заявке Вест Хэма на следующую игру АПЛ – 21 марта "молотобойцам" предстоит домашнее дерби с Арсеналом.

Что известно о травме Ярмоленко