Перед матчами сборной: Ярмоленко вернулся к тренировкам Вест Хэма – фото
Украинский футболист Вест Хэма Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам. Потенциально один из лидеров сборной Украины может успеть принять участие в мартовских поединках "сине-желтых".
Источник:официальный сайт Вест Хэма
Официальный сайт "молотобойцев" не уточняет, он тренируется в общей группе или по индивидуальной программе.
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О полноценном возвращении Ярмоленко говорить на данный момент преждевременно, поскольку тренировочные занятия украинца проходят в облегченном режиме. В частности, футболист не был включен в заявку команды на матч с МЮ.
По предварительной информации, 31-летний украинец может оказаться в заявке Вест Хэма на следующую игру АПЛ – 21 марта "молотобойцам" предстоит домашнее дерби с Арсеналом.
Что известно о травме Ярмоленко
- Ярмоленко повредил связки колена 9 февраля в матче против МЮ в Кубке Англии.
- Всего в нынешнем сезоне Ярмоленко забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за английский клуб во всех турнирах.
- Тransfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро, его контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года.
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