Издание Тransfermarkt обновило трансферную стоимость игроков, выступающих в чемпионате Бельгии. Выросла цена и на украинского нападающего Романа Яремчука.

По новым данным, Яремчук оценивается в 13 миллионов евро. Его цена выросла на 2 миллиона евро по сравнению с предыдущим оценкой.

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Кроме того, это позволило Яремчуку подняться на третье место в списке самых дорогих игроков чемпионата Бельгии. Дороже только Ноа Ланг (20 миллионов евро) и Пол Онуачу (17 миллионов евро).

Яремчук – не единственный украинец, цена на которого возросла. Подорожал и Марьян Швед. Он теперь оценивается в один миллион евро, что на 350 тысяч евро больше, чем во время предварительной оценки.

Зато Богдан Михайличенко упал в цене на 500 тысяч евро – до 2 миллионов евро. Игорь Пластун на 300 тысяч евро – до 1,5 миллиона евро. А Александр Филиппов – сразу на 400 тысяч евро. И теперь нападающего оценивают в 900 тысяч евро.

Есть еще три игрока, цену на которые не обновили – Эдуард Соболь (3 миллиона евро), Роман Безус (1,5 миллиона евро) и Евгений Макаренко (1 миллион евро).