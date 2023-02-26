Однако есть Коноплянка: лидер сборной Украины пропустит поединок с Англией
Источник:Телеграмм-канал Дмитрия Бабелюка
Ведущий футболист национальной сборной Украины не сможет помочь главной команде страны в матче с "тремя львами". Причина достаточно обыденная.
Андрей Ярмоленко, скорее всего, не сыграет против сборной Англии в первом квалификационном матче к Евро-2024. Капитан "сине-желтых" травмировался в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Без лидера на важный матч
Андрей Ярмоленко получил повреждение в матче за Суперкубок ОАЭ, в котором Аль-Айн уступил Аль-Шарджи 1:0. Украинский вингер помогал своей команде только в течение 42 минут. Ярмоленко заменили еще в первом тайме, поскольку он почти на ровном месте травмировал мышцу бедра. Известный врач Дмитрий Бабелюк дал оценку повреждению капитана сборной Украины и допустил срок его лечения.
Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время случившегося и на этот раз. Бросается в глаза и реакция Андрея на травму, ведь опытные игроки, как правило, сразу чувствуют насколько серьезна травма. В зависимости от сложности травмы на восстановление от нее может уйти от 3 до 6 недель. Учитывая, что матч против Англии уже через 4 недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной минимальные,
– написал Бабелюк у себя в телеграммах.
Видео травмы Андрея Ярмоленко:
Что нужно знать в преддверии матча главной команды страны?
- Сборная Украины проведет первый матч отбора к Евро-2024 против сборной Англии 26 марта на переполненном Уэмбли. Команда "трех львов" уже сыграет квалификационный матч со сборной Италии.
- "Сине-желтые" до сих пор без главного тренера, однако на дебютный для Украины матч команду на поле выведет Руслан Ротань, включивший в заявку на поединок несколько необычных кадров.
- Сборной Украины против Англии также не смогут помочь Николай Шапаренко и Илья Забарный, лечащихся от травм.