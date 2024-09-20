Лицензии вручали заведующий кафедрой физического воспитания и спорта КНУСА Александр Шамич, директор Центра лицензирования УАФ Валерий Шамардин и методист Центра лицензирования УАФ А-дипломов УЕФА Игорь Химич. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Первый шаг Ярмоленка к тренерской карьере

Одним из тех, кто успешно завершил обучение, стал игрок киевского Динамо Андрей Ярмоленко. Это позволяет ему начать тренерскую карьеру после завершения игровой деятельности.

В Украине диплом этой категории позволяет работать главным тренером команд Первой и Второй лиг, а также ассистентом в УПЛ. Кроме этого, с ним можно начать обучение на PRO-диплом при условии, если специалист во время обучения работает по специальности.

Также дипломы получили: Сергей Бондарь, Руслан Бондарь, Андрей Гитченко, Денис Голоколосов, Андрей Дигас, Андрей Заболотный, Виктор Загнойко, Юрий Замараев, Андрей Запорожан, Ярослав Калин, Карина Кулаковская, Людмила Лемешко, Игорь Луценко, Алексей Прилепов, Александр Тарасенко, Хамза Тимуми, Юрий Ткачук, Владимир Тумановский, Дмитрий Чирикал, Роман Шпица и Юрий Ястребинский.

К слову. Действующий контракт Андрея Ярмоленка с Динамо рассчитан до 30 июня 2025 года. Ожидается, что после окончания игровой карьеры он станет спортивным директором "бело-синих".

Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко провел 10 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Следующий поединок киевляне проведут 21 сентября против Руха.