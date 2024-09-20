Также немало ценителей этого вида спорта пытаются его постоянно улучшить и разнообразить. В частности, Федерация футбола Нидерландов в конце весны отправила в ФИФА и ИФАБ пять предложений по новым правилам футбола.

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Что предлагает Платини

С очередной инициативой накануне выступил 3-кратный обладатель "Золотого мяча" Мишель Платини. Он предложил внести кардинальные изменения, которые будут касаться количества игроков на футбольном поле, сообщает RMC Sport.

Возможно, нам стоит убрать по одному футболисту в каждой команде и играть вдесятером. В прошлом веке играли командами по 11 человек, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня. Тогда они были слабее физически. Поэтому, возможно, было бы неплохо уменьшить количество игроков. Это освободит пространство на поле,

– заявил француз.

К слову. Сейчас Мишель Платини является советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. Ранее он был президентом УЕФА (с 2007 по 2015 год).

Напомним, что весной свои предложения по изменениям правил также озвучивал Эрлинг Холанд. Он считает, что нужно ввести "технологию линии ворот" по всему полю, а также пересмотреть правила по вбрасыванию аута.