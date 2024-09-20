Ліцензії вручали завідувач кафедри фізичного виховання та спорту КНУБА Олександр Шамич, директор Центру ліцензування УАФ Валерій Шамардін і методист Центру ліцензування УАФ А-дипломів УЄФА Ігор Химич. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

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Перший крок Ярмоленка до тренерської кар'єри

Одним із тих, хто успішно завершив навчання, став гравець київського Динамо Андрій Ярмоленко. Це дозволяє йому розпочати тренерську кар’єру після завершення ігрової діяльності.

В Україні диплом цієї категорії дає змогу працювати головним тренером команд Першої та Другої ліг, а також асистентом в УПЛ. Окрім цього, з ним можна розпочати навчання на PRO-диплом за умови, якщо спеціаліст під час навчання працює за фахом.

Також дипломи отримали: Сергій Бондар, Руслан Бондар, Андрій Гітченко, Денис Голоколосов, Андрій Дигас, Андрій Заболотний, Віктор Загнойко, Юрій Замараєв, Андрій Запорожан, Ярослав Калін, Карина Кулаковська, Людмила Лемешко, Ігор Луценко, Олексій Прилепов, Олександр Тарасенко, Хамза Тімумі, Юрій Ткачук, Володимир Тумановський, Дмитро Чирикал, Роман Шпиця та Юрій Ястребінський.

До слова. Чинний контракт Андрія Ярмоленка з Динамо розрахований до 30 червня 2025 року. Очікується, що після закінчення ігрової кар'єри він стане спортивним директором "біло-синіх".

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів 10 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких забив чотири голи. Наступний поєдинок кияни проведуть 21 вересня проти Руха.