Андрей Ярмоленко отказался выступать под 10-м номером в Динамо. Украинский вингер не желает пересекать чужие границы.

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Без излишней наглости

Легенда киевского коллектива Андрей Ярмоленко, приятно удививший всех болельщиков "бело-синих" возвращением, решил продемонстрировать свою простоту. Молодые исполнители Динамо иногда даже переживали по звездному статусу Ярмоленко, однако опытные футболисты киевлян убедили юношей, что, несмотря на это, Андрей все еще остается человеком.

Капитан сборной Украины отказался от 10-го номера, под которым он выступал в Динамо раньше. Дело в том, что десятка принадлежит Николаю Шапаренко, которым сам предложил Ярмоленко отдать ему номер. Но вот Андрей оказался неприхотлив, поскольку отказал молодому исполнителю. Опытный вингер отметил, что он не желает забирать "чужую" футболку, а смело ограничится номером, который свободный лежит на витрине.

Номер в футболке не играет в футбол. Я благодарен ребятам за их предложение, но я не вижу смысла, буду я играть под 10-м, 7-м или 70-м. Если бы эти номера были свободны – да, я бы, наверное, взял какой-то из этих номеров, но они заняты. Тогда хорошо без проблем. Я сказал: Дайте мне какой-нибудь номер, который свободен. Мне дали 21-й на собрание, когда будем заявляться на сезон – решим. Без проблем. Ребятам большое спасибо за то, что они хотели сделать, но. Для меня самое главное, что я вернулся домой, вижу много друзей вокруг себя, а под каким номером буду играть – не столь важно,

– сказал Андрей.

Видео аргументации от Ярмоленко :

Напомним, что на тренировочном сборе Ярмоленко выступает под 21-м номером. Именно в этой футболке вингер успел забить три гола в ворота соперника в Австрии и отличиться несколькими ассистами.