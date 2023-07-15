Александр Харечко, выступающий за молодежную команду Рух U-17, заинтересовал туринский Ювентус. Итальянский гранд уже перешел на стадию переговоров с львовским коллективом.

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Желают забрать как можно быстрее

Юный вратарь смог продемонстрировать свой талант на турнире в Италии. "Желто-черные" приняли участие на товарищеских соревнованиях LAZIO CUP, состоявшихся минувшей весной. Именно тогда скауты "старой синьоры" приглянулись к Харечку и начали активно за ним следить. На "римском" первенстве Рух смог дойти до полуфинала тунира и стать бронзовым призером соревнований, то есть футболисты львовского клуба точно были в центре внимания всех, кто был причастен к LAZIO CUP.

Ювентус сразу же перешел к действиям и начал вести переговоры с Рухом. В частности, стороны рассматривают разные варианты соглашения, среди которых разделение прав на 16-летнего голкипера. То есть Харечко переедет в Италию, но 50 процентов его контракта все же будет принадлежать львовскому коллективу. Такой трансфер может иметь имиджевую составляющую для "желто-черных". Также стоит отметить, что туринский клуб наблюдает еще за несколькими игроками из Академии Руха, но до конкретики речь дошла пока только по Харечку.

Кстати говоря. Руховская молодежь достаточно желанна на трансферном рынке, а именно в Италии. В частности, Богданом Слюбиком интересовался Лацио, а трансфер лидера "сине-желтых" Марка Сапуги, которого считают одним из самых перспективных футболистов в мире на своей позиции, в Милан сорвала досадная травма

Напомним, что 17-летний голкипер молодежной сборной Украины U-21 Выступающий за хорватский Хайдук Давид Фесюк заинтересовал гранд мирового футбола Манчестер Сити. "Городяне" начали следить за украинскими голкиперами после того, как увидели успехи Анатолия Трубина на международной арене.