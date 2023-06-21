Сборная Украины в нервном поединке минимально одолела Мальту (1:0), андердогом отбора к Евро-2024. Однако "дельфины" достаточно хорошо проявили себя в матче с украинцами.

Достойно внимания 2 гола в 2 матчах: Цыганкова включили в символическую сборную отбора на Евро-2024

По достоинству оценили оппонента

Андрей Ярмоленко провел свой юбилейный матч в сборной Украины с капитанской повязкой именно против Мальты. Тем самым вингер вошел в тройку "лидеров" "сине-желтых" по количеству сыгранных матчей, обогнав Руслана Ротаня и Андрея Пятова. Однако личный праздник Андрея могла подпортить его не самое лучшее индивидуальное действие в матче с мальтийцами, поскольку Ярмоленко не смог забить пенальти, однако в повторной попытке его подменил Виктор Цыганков, свой момент не упустивший.

Сложная победа над далеко не звездным соперником могла бы вызвать ряд оправданий со стороны украинцев. Более того, Федерация футбола Мальты заявила, что "сине-желтые" не заслуживали победы, а смогли выйти триумфаторами из поединка, только благодаря "подарку от арбитра". Украинцы же, в свою очередь, признали достойную игру аутсайдера отбора, а также вспомнили, что именно их мотивирует одерживать победы на футбольном поле.

Мальта – это организованная команда. Мы им уже проигрывали, так что недооценки не было. Я играл в том матче, мы проиграли 0:1, и помню, как было стыдно, сколько было критики в адрес футболистов. В таких важных играх и усталость, и то, что в голове происходит – отходят на второй план. Каждый матч мы играем для болельщиков, военных, которые защищают нас и наши семьи. Ответственность велика, и мы это прекрасно понимаем,

– сказал Ярмоленко.

Стоит отметить, что в настоящее время сборная Украины занимает второе место отборочной группы, одержав 6 очков, благодаря победам над Северной Македонией (2:3) и Мальтой (1:0). А вот "дельфины" занимают последнее место в квинтете, проиграв все три стартовые встречи, таким образом, не заработав ни одного зачетного балла в свою копилку (проиграли Северной Македонии со счетом 1:2, Англии – 0:4 и Украине – 1:0). Следующий матч "сине-желтые" проведут против сборной Англии 9 сентября, а 12-го украинцы сойдутся в битве с итальянцами.