Не обошлось без украинского следа. Виктор Цыганков стал единственным украинским футболистом в символической сборной 4-го тура.

Вот так Тренер Северной Македонии неожиданно обвинил Украину в разгроме его команды от Англии

Заслуженное отличие

Именно правый вингер испанской Жироны принес минимальную победу Украины в матче против Мальты (1:0). Цыганков развел по углам мяч и голкипера во время пенальти. Виктор сделал то, что не удалось сделать капитану команды Андрею Ярмоленко в этом поединке.

Следует отметить, что Цыганков попал в одну сборную с такими гренадерами как Гарри Кейн и Букайо Сака, выступающие за сборную Англии. Оценка Виктора составила 8,4. Это не самый большой, но и не самый маленький балл.

Также в символической сборной по версии SofaScore по два футболиста из Финляндии и Венгрии.

Также в топ-11 попали представители Исландии, Австрии, Швеции и Словакии.



Символическая сборная 4-го тура отбора на Евро-2024 / Скриншот из SofaScore

В июньских матчах за сборную Цыганков доказал, что превращается в лидера национальной команды. Виктор оформил дубль в ворота Германии в благотворительном товарищеском матче (3:3). А уже после этого стал автором победного гола в ворота Северной Македонии, когда Украина совершила невероятный камбэк с 2:0 до 2:3.

Цыганков отмечался во всех трех июньских поединках "сине-желтых", наколотив 4 гола. Он сделал то, что не смог взять ни Ярмоленко, ни Мудрик, ни Довбык, ни другие футболисты Сергея Реброва.