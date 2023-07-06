"Должны закрыть эту лазейку": руководитель Офиса президента об изменении гражданства спортсменов из России

Андрей Ермак поделился своим мнением по поводу русских уловок. Никто не собирается закрывать глаза на данное дело.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на махинации со стороны российских спортсменов. Политик отметил, что проблему будут приложены усилия для решения проблемы.

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Закроют лазейку

Представители страны-агрессора прибегли к крайностям и ухищрениям, чтобы обойти все санкции и получить возможность встретиться на международной спортивной арене. В частности, "мошенники" теперь не могут себя называть российскими спортсменами, поскольку они решили стать гражданами Сирии, что позволило им выступать на международных соревнованиях. К тому же все эти спортсмены, ставшие сирийцами, в международных федерациях продолжают считаться русскими, поскольку нет никаких упоминаний об их смене спортивного гражданства. Некоторые из них даже являются кандидатами в сборные России.

Российские спортсмены пытаются обойти санкции по принципу использования третьих стран и участвовать в международных соревнованиях. К примеру, на Панарабских играх в Алжире российских спортсменов заявили как сирийцев. Российская метательница копья Карина Полудкина якобы стала гражданкой Сирии и сменила имя на Карина Полуд. Плавушка Анастасия Сорокина тоже превратилась в сирийку Инас Суркин, велогонщица Дарья Малькова стала Дарья Малько, причем помолодела на год – вместо 2000 года рождения у нее на сайте Панарабских игр указан 2001 год. Реэкспорт комплектующих через третьи страны, а теперь еще и перевоплощение спортсменов. Что ж, должны закрывать эту лазейку,

– сказал Андрей Ермак.

Напомним, что россиянки-мошенницы получили возможность выступать на соревнованиях в Алжире, где стартовали Панарабские игры. Данное первенство организовано Союзом Национальных олимпийских комитетов арабских стран.