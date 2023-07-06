Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на махинации со стороны российских спортсменов. Политик отметил, что проблему будут приложены усилия для решения проблемы.

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Закроют лазейку

Представители страны-агрессора прибегли к крайностям и ухищрениям, чтобы обойти все санкции и получить возможность встретиться на международной спортивной арене. В частности, "мошенники" теперь не могут себя называть российскими спортсменами, поскольку они решили стать гражданами Сирии, что позволило им выступать на международных соревнованиях. К тому же все эти спортсмены, ставшие сирийцами, в международных федерациях продолжают считаться русскими, поскольку нет никаких упоминаний об их смене спортивного гражданства. Некоторые из них даже являются кандидатами в сборные России.

Российские спортсмены пытаются обойти санкции по принципу использования третьих стран и участвовать в международных соревнованиях. К примеру, на Панарабских играх в Алжире российских спортсменов заявили как сирийцев. Российская метательница копья Карина Полудкина якобы стала гражданкой Сирии и сменила имя на Карина Полуд. Плавушка Анастасия Сорокина тоже превратилась в сирийку Инас Суркин, велогонщица Дарья Малькова стала Дарья Малько, причем помолодела на год – вместо 2000 года рождения у нее на сайте Панарабских игр указан 2001 год. Реэкспорт комплектующих через третьи страны, а теперь еще и перевоплощение спортсменов. Что ж, должны закрывать эту лазейку,

– сказал Андрей Ермак.

Напомним, что россиянки-мошенницы получили возможность выступать на соревнованиях в Алжире, где стартовали Панарабские игры. Данное первенство организовано Союзом Национальных олимпийских комитетов арабских стран.